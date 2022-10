Falschaussage: Vorwürfe gegen Kurz erhärten sich

„Kurz hat mich in mehrfacher Hinsicht unterstützt“

„Nein, das ist nicht richtig“, meint auch Schmid zu Kurz‘ Aussage im U-Ausschuss. Die Planung sei „sehr wohl“ vom Ex-Kanzler ausgegangen. Und noch mehr: „Meiner Ansicht nach hat mich Sebastian Kurz in mehrfacher Hinsicht in diesem Vorhaben unterstützt. Einerseits hat er meine Arbeit im Zuge der Strukturreform und dem Beteiligungsmanagement noch als Generalsekretär des Finanzministeriums geschätzt und dies auch in seinem Umfeld kommuniziert. Weiters hat er mir auch medial dabei geholfen, nicht vorzeitig durch Medienberichte ,verbrannt‘ zu werden.“