U-Ausschuss im Schatten der Schmid-Enthüllungen

Rückforderung von Tiroler Jungbauern

Die aws-Mitarbeiterin bestätigte im Wesentlichen die Angaben der bereits zu diesem Komplex geladenen Beamten des Ministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Bis dato wurden Rückforderungen an 2140 Begünstigte in Höhe von 18,4 Millionen Euro gestellt, was in etwa 2,5 Prozent des gesamten Volumens entspreche. Darunter sind eben auch jene Gelder an die Tiroler Jungbauern, die 800.000 Euro an erhaltenen Corona-Hilfen zurückzahlen sollen, da sie vom Ministerium dem Tiroler Bauernbund, einer Teilorganisation der ÖVP Tirol, zugerechnet werden.