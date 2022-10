Anwalt: „Kurz könnte Staatsbürgerschaft wechseln“

Hofer: „ÖVP muss in die Gänge kommen“

Der Politikexperte Thomas Hofer sieht in der Causa Schmid „wieder einmal einen gewaltigen Einschlag“. Da müsse sich die ÖVP fragen, wie man nun generell weitermacht. Vor allem die Wahl in Niederösterreich birgt die „Gefahr einer Abrechnung der Wähler“. Sollte in Aussicht stehen, dass Johanna Mikl-Leitner massiv verliert, „wird der Druck steigen, dass etwas passiert“. Derzeit herrsche jedenfalls noch eine „Schockstarre“. „Die ÖVP sollte in die Gänge kommen“, rät der Politikberater.