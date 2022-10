Grüne: „Selbstverständlich ist Koalition belastet“

Kronzeugenstatus für Schmid?

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Schmid an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) herangetreten war, um möglicherweise einen Kronzeugenstatus zu erhalten. In seinem Aussage-Protokoll belastet Schmid seinen früheren engen Weggefährten Kurz ebenso wie sich selbst in mehreren Fällen schwer. So sei der Ex-Kanzler in die Umfragen-Affäre involviert gewesen, die ÖVP habe das Geld und die Strukturen des Finanzministeriums für das Fortkommen der Volkspartei und von Kurz missbraucht.