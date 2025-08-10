Wie Salzburger Unternehmen mit US-Zöllen kämpfen

Sie sind vor wenigen Tagen in Kraft getreten. Noch ist zu den neuen Handelsregeln mit den USA noch vieles unklar. Eines steht aber schon fest: Zahlreiche Firmen aus dem Bundesland sind betroffen. Nicht nur direkt exportierende Betriebe leiden unter der Maßnahme. Die Auswirkungen sind wesentlich umfangreicher.