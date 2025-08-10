Wie Salzburger Unternehmen mit US-Zöllen kämpfen
Viele betroffen
Sie sind vor wenigen Tagen in Kraft getreten. Noch ist zu den neuen Handelsregeln mit den USA noch vieles unklar. Eines steht aber schon fest: Zahlreiche Firmen aus dem Bundesland sind betroffen. Nicht nur direkt exportierende Betriebe leiden unter der Maßnahme. Die Auswirkungen sind wesentlich umfangreicher.
Seit Donnerstag sind die US-Zölle auf Importe aus der EU in Kraft. Die genauen Auswirkungen der Maßnahme auf die Weltwirtschaft sind noch nicht klar. Sicher ist, dass auch zahlreiche Salzburger Unternehmen betroffen sind. Insgesamt exportieren 120 Salzburger Firmen regelmäßig direkt in die USA.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.