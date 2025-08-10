Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Obonya & Tramitz

Promi-Cousins vereint: „Wir holen alles nach“

Unterhaltung
10.08.2025 06:30
Cornelius Obonya (l.) und Christian Tramitz vereint.
Cornelius Obonya (l.) und Christian Tramitz vereint.(Bild: ServusTV / PANAREA Studios / Roland Unger)

Cornelius Obonya und Christian Tramitz sind Cousins aus der Hörbiger-Dynastie, sind sich aber noch nie begegnet, obwohl sie nur 450 Kilometer voneinander entfernt wohnen. Die ServusTV-Serie „Berg- und Talfahrt“ mit Lilian Klebow brachte sie zusammen – so lief das Treffen!

0 Kommentare

Kommenden Mittwoch feiert Christian Tramitz sein Comeback als „Ranger“ im neuen Kinofilm „Kanu des Manitu“ – doch vorab erlebte der Schauspieler dank Lilian Klebows Roadshow-Serie „Berg- und Talfahrt“ (zweite Staffel ab 13. September auf ServusTV, produziert von den Panarea Studios) etwas noch Aufregenderes. Klebow chauffierte ihren Gast nämlich zu einem Überraschungs-Treffen beim Stanglwirt in Tirol mit seinem Cousin zweiten Grades Cornelius Obonya. Beide Darsteller stammen zwar aus der Hörbiger-Wessely-Schauspielerdynastie, sind sich vorher aber noch nie begegnet! Das Treffen samt Lipizzanern und langen Umarmungen lief perfekt: „Ich habe mit vielem gerechnet, damit nicht“, so Tramitz gerührt: „Der Vorsatz, uns zu sehen, war immer da, aber es hat sich nie ergeben. Wir haben Jahrzehnte verloren, das holen wir jetzt nach!“

+1
Fotos

Mit Moderatorin Klebow unterhielten sich die vereinten Cousins anschließend über ihre Herkunft: „Aus einer Schauspielerfamilie wie wir zu kommen, nützt dir gar nichts. Es gibt keinen Türöffner“, erzählt etwa Obonya über seine Karriere. Für Tramitz war der Beruf gar eine Notlösung: „Als Schauspieler brauchst du nix können, nur dein Gesicht ein bisserl hinhalten. Ganz so ist es zwar nicht, aber allzu schwer ist unser Beruf auch nicht.“

Lesen Sie auch:
Auftakt mit Josh.: Mit dem erfolgreichen Sänger fährt Lilian Klebow in einem Fiat-Elektroauto ...
Ab heute auf Servus TV
Roadshow: Klebow kutschiert Promis durchs Land
15.11.2024
RTL-Show
Tara Tabitha zieht ins „Sommerhaus der Stars“ ein
08.08.2025
„Dancing Stars“-Talk
Lilian Klebow: Die barfüßige Regentänzerin
25.02.2023

Die beiden Publikumslieblinge schmieden bereits Pläne, bald zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera zu stehen – Klebows Überraschung war also ein Erfolg auf ganzer Linie!

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
204.607 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
169.328 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
148.095 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1555 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1555 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1190 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf