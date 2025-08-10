Promi-Cousins vereint: „Wir holen alles nach“

Kommenden Mittwoch feiert Christian Tramitz sein Comeback als „Ranger“ im neuen Kinofilm „Kanu des Manitu“ – doch vorab erlebte der Schauspieler dank Lilian Klebows Roadshow-Serie „Berg- und Talfahrt“ (zweite Staffel ab 13. September auf ServusTV, produziert von den Panarea Studios) etwas noch Aufregenderes. Klebow chauffierte ihren Gast nämlich zu einem Überraschungs-Treffen beim Stanglwirt in Tirol mit seinem Cousin zweiten Grades Cornelius Obonya. Beide Darsteller stammen zwar aus der Hörbiger-Wessely-Schauspielerdynastie, sind sich vorher aber noch nie begegnet! Das Treffen samt Lipizzanern und langen Umarmungen lief perfekt: „Ich habe mit vielem gerechnet, damit nicht“, so Tramitz gerührt: „Der Vorsatz, uns zu sehen, war immer da, aber es hat sich nie ergeben. Wir haben Jahrzehnte verloren, das holen wir jetzt nach!“