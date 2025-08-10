70er-Lok gleich flott wie hochmoderner „Superzug“

Fahrpläne von 1976/77 rücken Innovation zurecht

Alles löblich, doch man sollte die Jubelmeldungen bahnhistorisch richtig einordnen. Eisenbahnkenner Gerhard Kernstock aus Innsbruck verweist auf den Winterfahrplan 1976/77, der die Route München-Mailand ebenfalls enthält. 6 Stunden und 46 Minuten sind für den Schnellzug „Mediolanum“ veranschlagt, der optisch längst vergangene Eisenbahn-Zeiten verkörpert. In Tirol gab es Halte in Kufstein (16.44 Uhr) und in Innsbruck (17.30 Uhr). Fahrzeit Innsbruck-Mailand also keine fünf Stunden!