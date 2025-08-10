Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bahn-Jubel relativiert

70er-Lok gleich flott wie hochmoderner „Superzug“

Tirol
10.08.2025 06:00
Der futuristische „Frecciarossa“ und ein „Mediolanum“ aus dem Jahr 1977
Der futuristische „Frecciarossa“ und ein „Mediolanum“ aus dem Jahr 1977(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA, Ulrich Budde, www.bundesbahnzeit.de)

Euphorisch wurde für Ende 2026 die neue Zugverbindung München – Innsbruck – Mailand mit dem italienischen „Frecciarossa“ vermeldet. Freilich: Die angepeilte Zeit von rund sechseinhalb Stunden schaffte man schon 1976. Die „Krone“ fragte nach, warum sich der Fortschritt in Grenzen hält.

0 Kommentare

Die Eisenbahn-Zukunft beginnt 2026 – oder sind die Fortschritte doch nicht so spektakulär? ÖBB, Deutsche Bahn und Trenitalia kündigten eine Direktverbindung an, die die 600 Kilometer lange Strecke München via Innsbruck nach Mailand in etwa sechseinhalb Stunden bewältigen wird. Rund fünf Stunden dürfte man demnach von Innsbruck nach Mailand benötigen. Exakte Zeiten fehlen noch.

Zitat Icon

Österreich und Tirol wird erstmals an das italienische High-Speed-Netz angebunden. Damit rücken Europas Regionen enger zusammen.

Sabine Stock, Vorständin ÖBB Personenverkehr

Jubeltreffen kürzlich in München
Ein Großaufgebot an Politikern und Bahnmanagern traf sich im Mai in der bayerischen Weißwurstmetropole, um die Pläne stolz bekannt zu geben. Zum Einsatz kommt der futuristische „Frecciarossa 1000“ – 200 Meter lange Züge mit acht Wägen und 462 Sitzplätzen.

„Österreich und Tirol wird erstmals an das italienische High-Speed-Netz angebunden. Damit rücken Europas Regionen enger zusammen“, frohlockte etwa Sabine Stock, Vorständin ÖBB Personenverkehr.

Zitat Icon

Nach den angeblichen Verbesserungen und Milliarden-Investitionen gelten demnach gleich lange Fahrzeiten wie in den 70er Jahren?

Gerhard Kernstock, Hobby-Eisenbahnkenner

Fahrpläne von 1976/77 rücken Innovation zurecht
Alles löblich, doch man sollte die Jubelmeldungen bahnhistorisch richtig einordnen. Eisenbahnkenner Gerhard Kernstock aus Innsbruck verweist auf den Winterfahrplan 1976/77, der die Route München-Mailand ebenfalls enthält. 6 Stunden und 46 Minuten sind für den Schnellzug „Mediolanum“ veranschlagt, der optisch längst vergangene Eisenbahn-Zeiten verkörpert. In Tirol gab es Halte in Kufstein (16.44 Uhr) und in Innsbruck (17.30 Uhr). Fahrzeit Innsbruck-Mailand also keine fünf Stunden!

Schwarz auf weiß: Die Fahrzeiten 1976/77 zwischen München, Mailand und Innsbruck.
Schwarz auf weiß: Die Fahrzeiten 1976/77 zwischen München, Mailand und Innsbruck.(Bild: ÖBB Kursbuch 1976/77)

Fazit: Das sind annähernd die selben Zeiten wie vor 50 Jahren, auch wenn die exakten „Frecciarossa“-Fahrzeiten erst im August 2026 feststehen sollen.

„Nach den angeblichen Verbesserungen und Milliarden-Investitionen gelten demnach gleich lange Fahrzeiten wie in den 70er Jahren?“, fragt sich Kernstock. Und dies trotz der damaligen Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und Lokomotiv-Wechsel am Brenner.

Zitat Icon

Aufgrund des dichteren Taktverkehrs ist es heutzutage schwieriger, schnelle Trassen für einzelne Züge zu finden.

Christoph Gasser-Mair, ÖBB-Pressesprecher

ÖBB-Reaktion: Dichter Takt macht es schwieriger
Was sagen die ÖBB? Sprecher Christoph Gasser-Mair verweist auf den heutigen „viel dichteren Taktverkehr“. Daher sei es schwieriger, freie schnelle Trassen zu finden. Einst plante man zudem mit weniger Zeitreserven, weil es keine „Takt-Züge“, sondern beschleunigte Einzelzüge waren.

Ein Trost? Auf Tiroler Gebiet (Unterinntaltrasse) ist der „Superzug“ schneller als früher. 

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
204.448 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
168.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
145.940 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1555 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1554 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1227 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf