Sölden-Renndebüt wird kein „Zuckerschlecken“

„Die Freude ist groß, dass ich mir für den Auftakt in Sölden einen Startplatz holen konnte“, gesteht Magdalena Egger, die am kommenden Samstag ihren erst zweiten Weltcup-Riesentorlauf bestreiten wird. „Die Vorbereitung im argentinischen Ushuaia war wirklich gewaltig und es war im Prinzip alles angerichtet. Jetzt ging es darum, diese Leistung auf den Punkt abzurufen." Und das hat für die 21-Jährige, die sich im vergangenen Winter neben den Junioren-WM-Titeln in der Abfahrt und im Super-G auch jenen im Riesentorlauf sicher konnte, offensichtlich perfekt funktioniert.