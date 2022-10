Lehrer-Quereinsteiger: Erleichterungen gefordert

Der Lehrkräftemangel an Schulen und Kindergarten sei das Hauptthema der dreitägigen Landesbildungsreferentenkonferenz in Wien gewesen, betonte Wiederkehr. In einem Zehn-Punkte-Paket wird Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) aufgefordert, vor allem im Volksschulbereich tätig zu werden. Für Mittel- und höhere Schulen habe es hier bereits wichtige Schritte gegeben - „aber nicht dort, wo es den ärgsten Mangel gibt, nämlich an den Volksschulen“.