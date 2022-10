Betrunkener Radler wollte der Polizei entkommen

Erst stürzte der 57-jährige Pedalritter am Dienstagnachmittag in Dornbirn (Vorarlberg) - ein Passant verständigte die Polizei. Bevor diese jedoch eintraf, trat der Mann schon wieder in die Pedale. Bis er erneut stürzte. Insgesamt legte der Mann vier Fluchtversuche hin. Am Schluss aber hatte die Exekutive Oberhand.