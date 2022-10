Wir lieben Cheesecake! Mit Apfel-Twist!

Zubereitung Boden: Die Kekse zerkrümeln und mit Butter und Zucker vermischen, dann in die Tortenform drücken (18-20 cm Durchmesser). Bei 170°C ca. 10 Min. backen.

Zubereitung Creme: Den Topfen mit Zucker, Gewürzen und Sauerrahm glattrühren, dann ganze Eier dazu geben und anschließend das Obers einrühren. Am Schluss die Maisstärke unterheben. Die Creme auf den gebackenen Boden geben und glattstreichen. Bei 150°C ca. 60-90 Min. backen. Apfelkompott: Die Äpfel schälen, entkernen und in Würfel schneiden. Dann gemeinsam mit allen anderen Zutaten in einem Topf einkochen. Ca. 10 Min. Abschmecken und kaltstellen. Anschließend auf dem Cheesecake verteilen und genießen.