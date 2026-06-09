Paradeiser-Mozzarella 2.0. mit Oliven-Dressing!

Den italienischen Klassiker kennt und liebt wirklich jeder. Spitzenkoch Peter Lehner macht diesmal eine 2.0 - Version daraus. Mit einem Dressing aus dunklen Oliven und dazu knusprige Bruschetta. So wird das frische Sommergericht auf eine ganz neue Geschmackeben gehoben. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren – einfach köstlich!
Paradeiser, Mozzarella, Oliven-Dressing und Bruschetta
Zutaten Oliven Dressing: 100g schwarze Oliven ohne Stein, 1EL Pinienkerne, 2 Schalotten fein gewürfelt, 1 Zehe Knoblauch fein gehackt, 150ml Olivenöl, 50ml Balsamicoessig, Salz, Pfeffer, Zitrone
Zubereitung:
Schalotten und Knoblauch in etwas Olivenöl 5 Minuten bei wenig Hitze glasig dünsten. Die Pinienkerne hinzufügen und 5 Minuten mitrösten. Von der Hitze nehmen. Die Oliven fein hacken und mit den restlichen Zutaten zu einem säuerlichen Dressing abschmecken.
Paradeiser:
Am besten unterschiedliche Paradeiser verwenden. Tomaten in kochendem Salzwasser für 10 Sekunden blanchieren und in kaltem Wasser abschrecken. Schälen und Stücke schneiden.
Mozzarella mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Zitronenzeste leicht würzen und mit den Tomaten und Dressing anrichten. Mit Kräutern garnieren.
Bruschetta:
Ciabatta-Scheiben in reichlich Olivenöl auf beiden Seiten mit etwas Knoblauch goldbraun braten. Mit Tomaten, Dressing und Kräutern belegen.