Paradeiser-Mozzarella 2.0. mit Oliven-Dressing!

Den italienischen Klassiker kennt und liebt wirklich jeder. Spitzenkoch Peter Lehner macht diesmal eine 2.0 - Version daraus. Mit einem Dressing aus dunklen Oliven und dazu knusprige Bruschetta. So wird das frische Sommergericht auf eine ganz neue Geschmackeben gehoben. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren – einfach köstlich!