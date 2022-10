Nur net hudeln: Prettner von Ministerium irritiert

Nur net hudeln ... So scheint die Politik im Gesundheitsministerium abzulaufen. Da können die Coronazahlen in die Höhe schnellen wie sie wollen, es gilt: Nur net hudeln. Gestern hätten die Gesundheitsreferenten der Länder mit Gesundheitsminister Johannes Rauch die weitere Vorgangsweise in Sachen Corona diskutieren sollen, die Videokonferenz wurde aber wegen mehrerer Entschuldigungen abgesagt. Einen Ersatztermin hatte man rasch: 14. November. Sie haben richtig gelesen: November. Das fällt unter Gemütlichkeit.