Renault Kangoo: Elektro kann mehr als der Benziner

Praktische Exklusiv-Funktionen

Das Einsteigen geht besonders leicht: Die vorderen Türen öffnen bis zu 90 Grad, hinten sind zwei Schiebetüren serienmäßig. Das Platzangebot auf der Rückbank ist okay, allerdings ist der Fußraum stark eingeschränkt, weil sich die Batterie darunter befindet und man dadurch eine Stufe in Kauf nehmen muss. Gut ist hingegen, dass am Boden eigene Warmluftausströmer vorhanden sind und zusätzlich Frischluftausströmer zwischen den vorderen Sitzlehnen.