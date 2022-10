Gründer-Szene blüht nach Corona wieder auf

Innovative Unternehmen mit an Board

Etwa der schon vor acht Jahren gegründete Rose Cupcake-Shop der damaligen Betriebswirtschaftsstudentin Misaela Lisjak, die nun in zwei Filialen in Klagenfurt Cupcakes mit regionalen Zutaten nach eigenen Kreationen und Rezepten anbietet. Die Villacher Wolfgang Rauter und Arno Trinkl, die beim Häuslbauen auf die Idee kamen, aus recyceltem Kunststoff Möbel herzustellen, verkaufen mit ihrer Trastic GmbH mittlerweile aus Joghurtbechern hergestellte Esstischplatten. Das Flora Cola der früheren Floristin Alexandra Riepl – aus selbst angebauten Kräutern hergestellt – steht in nahezu allen Supermarktketten im Regal.