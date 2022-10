15-Jährige nach Crash schwer verletzt im Klinikum

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit war am Dienstag gegen 11.30 Uhr mit seinem PKW in Viktring unterwegs. Im Bereich einer Kreuzung kam es dann zum Zusammenprall mit einem Moped. Die 15-jährige Klagenfurterin zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Alkoholisiert war keiner von beiden Unfallbeteiligten.