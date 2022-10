Die Schönheit der Gleichzeitigkeit

Die Tür zur Küche geht auf. Der alte Onkel, der sein Sprechorgan verloren hat, schaut herein. Peter bittet ihn wie selbstverständlich, am Tisch Platz zu nehmen. „Kreyer“, so nennen sie ihn - nach dem Mädchennamen der Mutter -, lächelt und sieht die Fotoalben auf dem Tisch liegen, fängt an, darin zu blättern.

Jetzt habe ich den Faden verloren.

Wir waren beim Umarmen.

Genau. Die Umarmung ist ein menschliches Grundrecht. Das wollte ich sagen.