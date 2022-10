„Buffy“-Star über Leben mit Multipler Sklerose

„Buffy - Im Bann der Dämonen“-Star Emma Caulfield Ford berichtet von ihrem Leben mit Multipler Sklerose (MS). Die ersten Symptome seien 2010 aufgetreten, sagte die 49-Jährige in einem „Vanity Fair“-Interview, das am Dienstag veröffentlicht wurde. „Eines Morgens wachte ich auf und meine linke Gesichtshälfte fühlte sich an, als ob eine Million Ameisen darauf herumkrabbeln würden.“