Gabelstapler-Dieb fuhr auf Frau mit Kinderwagen zu

Es gibt nichts, was es nicht gibt - und was nicht gestohlen wird. Bester Beweis dafür ist der Vorfall in Innsbruck, der sich Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr abgespielt hatte. Ein 42-jähriger Österreicher marschierte auf eine Baustelle, nahm dort kurzerhand einen Gabelstapler unbefugt in Betrieb und fuhr damit auf die öffentliche Straße.