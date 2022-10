Feueralarm in Pflegeheim: Sauerstoffgerät in Brand

„Ein Unterstützungsgerät für die Sauerstoffzufuhr ist in einem Zimmer in Flammen aufgegangen“, erzählt Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach. Das Pflegepersonal reagierte rasch und konnte im Zimmer anwesende Personen in Sicherheit bringen und den kleinen Zimmerbrand rasch unter Kontrolle bringen. Die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach löschten das Gerät dann vollständig ab. Warum der Brand am Gerät ausgebrochen ist, wird noch ermittelt.