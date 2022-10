Infektionszahlen fast auf Sonntagsniveau vom April

Keine Hospitalisierungszahlen am Wochenende

Die Zahlen zum Spitals- und Test-Geschehen werden an den Wochenenden vorerst nicht mehr kommuniziert. Auf APA-Anfrage hieß es dazu am Sonntag aus dem Gesundheitsministerium sinngemäß, man sei einem Ersuchen der Bundesländer nachgekommen, die täglichen Hospitalisierungszahlen samstags und sonntags nicht mehr einmelden zu müssen. Ein Überblick über die Covid-Patienten in den Spitälern sowie die Positivrate der abgegebenen Tests ist damit erst wieder am Montag möglich. Die Test-Zahlen werden laut Gesundheitsministerium zukünftig nur mehr von Montag bis Freitag aktualisiert.