Altacherinnen empfangen mysteriösen Gast aus Wien

Was haben die Altacher Fußball-Herren und ihre Kolleginnen der SPG Altach/Vorderland gemeinsam? Beide Teams mussten sich der Vienna noch nie in einem Heimspiel geschlagen geben. Während die Herren in elf Partien vor eigenem Publikum sieben Siege und vier Remis holen konnten, gewann die Ladies ihr bislang einziges Heimspiel im Mai dieses Jahres mit 2:1. Das soll auch nach der heutigen (11) Bundesliga-Partie so bleiben.