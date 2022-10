Wildwuchs an Einmalzahlungen sorgt für Verwirrung

Nach Senioren, fragen nun die Jungen nach

Die Anfragen sind unterschiedlich: Im September hatten viele Pensionisten die angekündigte Einmalzahlung mit dem Klimabonus verwechselt. Nun melden sich viele jüngere Arbeitnehmer, die nachfragen, warum sie den Klimabonus noch nicht erhalten haben, während der Rest der Familie bereits die 500 Euro am Konto hat. „Hier raten wir darauf zu achten, ob ein Gutschein als RSa-Brief anstatt der automatischen Überweisung kommt. An sich muss der Klimabonus nicht extra beantragt werden“, so Tremmel-Yakali.