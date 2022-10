Schmerzen nicht akut genug für Medikamente

Brennende Halsschmerzen, an Schlaf nicht zu denken. Vor wenigen Tagen macht sich Katharina H. um zwei Uhr nachts auf den Weg zur diensthabenden Apotheke in Stockerau in Niederösterreich. Geschlossen! Ein Schild verweist auf die Apotheke in Leobendorf. Dort angekommen, ist niemand anzutreffen. Die Weinviertlerin läutet an der Nachtglocke. Nichts. Am Telefon erreicht sie die Pharmazeutin.