„Die Tat zeugt von riesigem Hass auf alle Frauen“

Die grauenhafte Tat hat großes Entsetzen hervorgerufen. Was geht in einem Menschen vor, der eine wildfremde junge Frau erschlägt, erwürgt, die Sterbende vergewaltigt und dann auch noch brutal in den Unterleib sowie in die Brust beißt?

Meiner Meinung handelt es sich dabei um einen tief sitzenden Frauenhass und ein psychopathisches Verhalten. Wenn ein Mann eine Frau so furchtbar behandeln „muss“, dann steckt da mehr dahinter. Der ganze Tathergang, so wie er bisher berichtet wurde, deutet auf einen stark frauenfeindlichen und antisozialen Typus hin.