Bei Bluttat an Prostituierter 26 Halbe intus

Noch immer herrscht großes Entsetze über den bestialischen Tod einer rumänischen Prostituierten (23) in Ternberg. Nun werden immer mehr Details bekannt: Der Verdächtige Andreas M. (34) gab bei seiner Einvernahme an, er habe zum Tatzeitpunkt 26 Dosen 0,5 Liter Schwechater Bier konsumiert gehabt, mit dem Trinkgelage um 14 Uhr begonnen. Als das Callgirl abends bei ihm auftauchte, hatte er kein Geld bei sich. Andreas M. schlug ihr laut seiner Aussage vor, gemeinsam zum Bankomaten zu gehen. Die junge Frau habe ihm mit ihrem Zuhälter gedroht, daraufhin sei er ausgerastet und habe sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gewürgt, bis Ana Maria D. bewusstlos war. Dann habe er sich an der Frau vergangen, sie in Genital und Brust gebissen. Als er am nächsten Tag zu sich kam, sei sie nackt und tot im Bett gelegen. Andreas M. trank noch zwei Bier, dann traf die Polizei ein. Um 16.23 Uhr hatte er 0,4 Milligramm Alkohol im Blut, um 19 Uhr nur 0,1.