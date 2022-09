Schnelle Antistress-Tipps für den Herbst

Wärme wirkt Verspannungen entgegen

Wem kalt ist, der fühlt sich nicht wohl und verkrampft seine Muskeln. Daher lassen Sie sich am Abend ein heißes Bad ein oder besuchen Sie eine Sauna. Für wohlige Wärme zwischendurch kann man in Form eines Kirschkernsackerls sorgen. Für die Schultern haben sich medizinische Moor-Kissen bewährt. Einfach in der Mikrowelle erwärmen. Es gibt auch spezielle Wärmecremes, mit denen Sie die zu entspannenden Körperstellen behandeln können. Wenn diese einmassiert werden, erholen sich verkrampfte Schultern ganz rasch.