Nach Wahl: Parteiförderung schrumpft teils gehörig

Die SPÖ, die nur 0,23 Prozentpunkte zulegen konnte, verlor in 94 Gemeinden und gewann in 183 dazu. In neun Gemeinden war die SPÖ stärkste Partei, in zwei erreichte sie über 50 Prozent. In 58 Gemeinden kamen die Sozialdemokraten auf nur unter zehn Prozent. Der FPÖ (bei einem landesweiten Plus von 3,31 Punkten) gelang in 242 der Gemeinden ein Zuwachs. Sie war auch in sieben stärkste Partei. In immerhin acht Gemeinden konnte die FPÖ mehr als 30 Prozent der Stimmen für sich gewinnen. Auf mehr als 20 Prozent kam sie in 111 Gemeinden.