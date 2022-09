LIVE: Volkspartei droht Absturz, wer holt Platz 2?

Tirol wählt heute einen neuen Landtag. Es ist eine bedeutende Wahl, denn es ist die erste nach der Ära Sebastian Kurz, die erste seit Beginn des Krieges in der Ukraine und die erste, seit wir die Teuerung in Österreich so richtig zu spüren bekommen. Droht der Volkspartei ein Totalabsturz oder gar der historische Verlust des Landeshauptmannsessels? Wer sichert sich den zweiten Platz? Geht sich künftig eine Zweierkoalition überhaupt noch aus und schafft die impfkritische MFG den Einzug ins Landesparlament? Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie den ganzen Tag über bestens informiert.