Immer mehr Menschen flüchten aus Russland

„Heute Morgen ist immer noch viel los, vielleicht noch ein bisschen mehr als gestern“, sagte ein Sprecher des finnischen Grenzschutzes am Freitag. Die längste Schlange bildete sich am stark frequentierten Grenzübergang Vaalimaa. Dort stauten sich die Autos wie berichtet auf einer Länge von etwa 500 Metern. Das EU-Land will den meisten Russinnen und Russen jedoch die Einreise verwehren, kündigte Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin an. Die ebenfalls an Russland grenzenden EU-Länder Estland, Lettland, Litauen und Polen weisen schon seit Tagen russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger an den Grenzen ab.