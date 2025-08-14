Mann katapultiert sich unabsichtlich aus Flugzeug

Ausstieg kann hochgefährlich sein

Bei einem Triebwerksausfall oder anderen Problemen kann der Schleudersitz die einzige Möglichkeit sein, sich aus dem Flugzeug zu retten. In der Regel wird dieser aber nur im Notfall genutzt. Durch die hohe Geschwindigkeit, mit der ein Pilot beim Auslösen eines Schleudersitzes aus dem Flugzeug katapultiert wird, kann es zu Verletzungen an der Wirbelsäule oder am Kopf kommen. Ein „Null-Null-Ausstieg“ – also ein Ausstieg ohne Geschwindigkeit und Höhe – birgt zusätzliche Gefahren, weil der Pilot weniger Zeit hat, um sich von der Beschleunigung zu erholen, bevor er auf dem Boden aufschlägt.