Videos zeigen: Putins Mobilmachung voll angelaufen

Zwei Tage nach Präsident Wladimir Putins Ankündigung ist in Russland die Teilmobilmachung bereits in vollem Gange. Videos zeigen Männer, die sich von ihren Familien verabschieden und in Busse einsteigen, die sie zur Vorbereitung für ihren Ukraine-Einsatz bringen (siehe oben). Erste Neo-Soldaten sind betrunken und bekämpfen sich gegenseitig.