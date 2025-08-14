Wo das Risiko für Waldbrände besonders hoch ist

Forscher schauen in die Zukunft

Das zeigt ein Modell, mit dem man die Wahrscheinlichkeit für Waldbrände in den kommenden Jahrzehnten berechnen kann. Ein Team um Florian Kraxner und Andrey Krasovskiy entwickelte es. Mit dem Modell „FLAM“ können die Forscher auch prognostizieren, wie es mit der Emission von Schadstoffen ausschaut und verschiedene Szenarien berücksichtigen, wie sich das Klima entwickeln könnte.