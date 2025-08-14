Vorteilswelt
„Ausbaufähig“

Matthäus kritisiert wieder einmal den FC Bayern

Deutsche Bundesliga
14.08.2025 09:42
Lothar Matthäus kritisiert die Transferpolitik des FC Bayern.
Lothar Matthäus kritisiert die Transferpolitik des FC Bayern.(Bild: APA/dpa/Felix Hörhager, GEPA Pictures)

„Die Transferpolitik des FC Bayern ist weiterhin – sagen wir mal – ausbaufähig“, kritisierte Lothar Matthäus gegenüber „Sportbild“ einmal mehr die Arbeit von Max Eberl und Christoph Freund. Vor allem am Transfer von Neuzugang Luis Diaz würde man merken, dass in München nicht alles nach Wunsch verläuft ...

„Für 75 Millionen Euro mit Luis Diaz einen 28-Jährigen zu holen, den der FC Liverpool verkaufen will, weil er seinen Vertrag nicht verlängert, ist wirklich kein Kunststück“, würde der Experte den Deal wohl kaum als Mega-Coup bezeichnen. Zumal der Transfer nie stattgefunden hätte, wenn die Münchner bei ihren ursprünglichen Wunschspielern Erfolg gehabt hätten. 

Nur vierte Wahl: Bayerns Neuzugang Luis Diaz
Nur vierte Wahl: Bayerns Neuzugang Luis Diaz(Bild: Krone KREATIV/FC Bayern)

„Wenn die Bayern ehrlich zu sich sind, müssen auch sie sich eingestehen, dass Diaz nicht ihre erste Wahl war. Nach Nico Williams, Rafael Leao und Jamie Gittens war er eigentlich erst die Nummer vier auf der Kandidaten-Liste“, so Matthäus weiter. Außerdem: „Für Harry Kane sehe ich keinen wirklichen Back-up, das ist ein Risiko.“

Den Meistertitel sieht der Weltmeister von 1990 dennoch nicht in Gefahr. Ob es auch in der Champions League und im Pokal für Titel reichen wird, werden die nächsten acht Monate zeigen ...

