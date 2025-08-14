Matthäus kritisiert wieder einmal den FC Bayern

„Die Transferpolitik des FC Bayern ist weiterhin – sagen wir mal – ausbaufähig“, kritisierte Lothar Matthäus gegenüber „Sportbild“ einmal mehr die Arbeit von Max Eberl und Christoph Freund. Vor allem am Transfer von Neuzugang Luis Diaz würde man merken, dass in München nicht alles nach Wunsch verläuft ...
„Für 75 Millionen Euro mit Luis Diaz einen 28-Jährigen zu holen, den der FC Liverpool verkaufen will, weil er seinen Vertrag nicht verlängert, ist wirklich kein Kunststück“, würde der Experte den Deal wohl kaum als Mega-Coup bezeichnen. Zumal der Transfer nie stattgefunden hätte, wenn die Münchner bei ihren ursprünglichen Wunschspielern Erfolg gehabt hätten.
„Wenn die Bayern ehrlich zu sich sind, müssen auch sie sich eingestehen, dass Diaz nicht ihre erste Wahl war. Nach Nico Williams, Rafael Leao und Jamie Gittens war er eigentlich erst die Nummer vier auf der Kandidaten-Liste“, so Matthäus weiter. Außerdem: „Für Harry Kane sehe ich keinen wirklichen Back-up, das ist ein Risiko.“
Den Meistertitel sieht der Weltmeister von 1990 dennoch nicht in Gefahr. Ob es auch in der Champions League und im Pokal für Titel reichen wird, werden die nächsten acht Monate zeigen ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.