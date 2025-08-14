Prinzessin Kates emotionale Sommerbotschaft

„C“ fordert mehr Liebe, Lachen und Leben

„Unsere Leben erblühen, wenn wir die Bande von Liebe und Freundschaft pflegen. Es war noch nie so wichtig, den Wert des Miteinanders und von Mutter Natur zu schätzen. Auf den Sommer!“, schreibt sie in der Bildunterschrift – signiert mit einem schlichten „C“ für Catherine.