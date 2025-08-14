Vorteilswelt
„Tanzt, träumt, liebt“

Prinzessin Kates emotionale Sommerbotschaft

Royals
14.08.2025 09:43
Während ihrer Genesung hat Prinzessin Kate Kraft in der Natur gefunden. Diese Erfahrung teilt ...
Während ihrer Genesung hat Prinzessin Kate Kraft in der Natur gefunden. Diese Erfahrung teilt sie nun.

Prinzessin Kate (43) hat eine Botschaft voller Liebe, Sonne und Sommerglück veröffentlicht – direkt aus ihrer privaten Familienauszeit mit Prinz William (43) und den drei Kids George, Charlotte und Louis.

In einem neuen Video aus ihrer „Mother Nature“-Serie, das am 13. August auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen erschienen ist, spricht die 43-Jährige mit sanfter Stimme über das, was wirklich zählt: Liebe, Freundschaft und die Schönheit der Natur.

„C“ fordert mehr Liebe, Lachen und Leben
„Unsere Leben erblühen, wenn wir die Bande von Liebe und Freundschaft pflegen. Es war noch nie so wichtig, den Wert des Miteinanders und von Mutter Natur zu schätzen. Auf den Sommer!“, schreibt sie in der Bildunterschrift – signiert mit einem schlichten „C“ für Catherine.

Das Video zeigt Bienen im Flug, Kinder beim Spielen, Menschen, die im Garten werkeln – und dazu erzählt Kate poetisch: „Sommer ist die Jahreszeit der Fülle. Wie Blumen, die erblühen, und Früchte, die reifen, erinnert auch uns diese Zeit an unser eigenes Potenzial. Öffnet eure Herzen, singt, tanzt, spielt – liebt und werdet geliebt.“

Hier können Sie das idyllische Video von Kate anschauen: 

Sommerferien fernab der Öffentlichkeit
Derzeit genießt die Prinzessin der Herzen die Sommerferien fernab der Öffentlichkeit, gemeinsam mit Prinz William und den drei Kindern – George (12), Charlotte (10) und Louis (7). Wo genau? Das bleibt wie immer royales Geheimnis. Aber wer ihre früheren Interviews kennt, weiß: Am liebsten verbringt Kate diese Tage „draußen auf dem Land, alle schön schmutzig“.

Zuletzt sah man die fünfköpfige Familie bei Trooping the Colour im Juni, kurz darauf bei Wimbledon – und Prinzessin Charlotte reiste Ende Juli sogar mit Papa William in die Schweiz, um Englands Fußballerinnen bei der EURO 2025 anzufeuern.

Kates Sommergruß ist eine Einladung, den Moment zu genießen – und ganz egal, ob man royal ist oder nicht: Ein bisschen mehr lieben und geliebt wünscht sich schließlich jeder.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
