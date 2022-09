Lange Schlangen an Grenzübergängen zu Finnland

Keine Einreise durch Estland, Lettland, Litauen und Polen

Die Regierung in Helsinki erwägt jedoch Einreisebeschränkungen für russische Staatsbürger. „Der Wille der Regierung ist sehr klar, wir glauben, dass der russische Tourismus gestoppt werden muss, ebenso wie der Transit durch Finnland“, so Ministerpräsidentin Sanna Marin. Finnische Grenzübergänge gehören zu den wenigen Einreisemöglichkeiten für Russen nach Europa. Die ebenfalls an Russland grenzenden EU-Länder Estland, Lettland, Litauen und Polen weisen schon seit einigen Tagen russische Staatsbürger an den Grenzen ab.