Eigentor-Skandal wegen Urlaub: Strafen stehen fest

In der Vorrunde des Tiroler Cups hatte sich die Mannschaft von Achenkirch gegen Radfeld nach 2:0- und 4:3-Führung absichtlich zwei Eigentore geschossen, um noch 4:5 zu verlieren – man wollte den vereinbarten Mallorca-Ausflug mit einem Spiel in der nächsten Runde nicht platzen lassen.