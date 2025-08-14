Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mallorca statt Match

Eigentor-Skandal wegen Urlaub: Strafen stehen fest

Tirol
14.08.2025 09:59
Ende Juli kam es im Tiroler Unterhaus zu den verstörenden Szenen.
Ende Juli kam es im Tiroler Unterhaus zu den verstörenden Szenen.(Bild: GEPA pictures, Krone KREATIV)

Der Strafsenat des Tiroler Fußballverbandes sprach am Mittwochabend die Sanktionen für die brisante „Eigentor-Affäre“ im Unterhaus aus, die österreichweit und sogar über die heimischen Grenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt hatte.

0 Kommentare

In der Vorrunde des Tiroler Cups hatte sich die Mannschaft von Achenkirch gegen Radfeld nach 2:0- und 4:3-Führung absichtlich zwei Eigentore geschossen, um noch 4:5 zu verlieren – man wollte den vereinbarten Mallorca-Ausflug mit einem Spiel in der nächsten Runde nicht platzen lassen.

Diese Konsequenzen gab es
Ein Aufschrei der Empörung ging durchs ganze Fußball-Land. Im Vergleich zum verursachten Ärger kam Achenkirch aber recht glimpflich davon.

  • Der Verein bekam eine Geldstrafe von 1500 Euro aufgebrummt.
  • Ein Spieler – sein Name wurde nicht genannt – erhielt eine Sperre von drei Spielen. Es dürfte sich wohl um den Schützen der beiden Eigentore handeln.
  • Der Trainer des SV Achenkirch wurde zu einer Geldstrafe von 500 Euro verdonnert.

Verletzung der Sportlichkeit
Als Rechtsgrundlage wurde der Paragraf 111a angewandt, der das Fairplay regelt. Der Strafsenat ortete in den absichtlichen Eigentoren eine Verletzung der Sportlichkeit.

Lesen Sie auch:
Die Unterhaus-Saison begann gleich mit einem Aufreger.
„Wart no, i film‘s“
Team schießt sich mit Eigentoren bewusst aus Cup
30.07.2025
Strafsenat tagt
Eigentore wegen Urlaub: Jetzt folgen Konsequenzen
06.08.2025

Sogar internationale Schlagzeilen
Die „Eigentor-Affäre“ hatte sogar international für Schlagzeilen gesorgt. So titelte etwa die deutsche „Sport Bild“ mit: „Zwei Eigentore in der letzten Minute: Ösi-Klub fliegt absichtlich aus dem Pokal“.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
160.218 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
142.097 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Kärnten
Warum Grasser-Prozess Kärnten ruinieren könnte
111.676 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Kärntner Ex-Minister Karl-Heinz Grasser hält mit dem BUWOG-Verfahren seit 21 Jahren das Land ...
Außenpolitik
Merz und Selenskyj diktieren Putin diese 5 Punkte
1636 mal kommentiert
Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (re.) hat am Mittwoch gemeinsam mit Wolodymyr Selenskyj ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1521 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1341 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf