Zehntausende Russen zogen nach Armenien

Krieg wirkt sich auf Region aus

Vom Krieg in der Ukraine ist auch in Armenien etwas zu spüren, wenngleich sich die Zahl der Flüchtlinge in Grenzen hält. Viele armenische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus Russland sind beispielsweise zurückgekehrt, weil sich die Arbeit aufgrund des Wechselkurses nicht mehr auszahle, berichtete der Bürgermeister von Ijewan (administratives Zentrum der Region, Anm.), Artur Tsaghararyan, der APA. In Armenien seien seit Kriegsbeginn die Preise um 20 bis 30 Prozent gestiegen und viele kleine Geschäfte pleitegegangen. Besonders in den Dörfern gestalte sich das Leben schwieriger. Armenien hängt wirtschaftlich stark von Russland ab. Russische Unternehmen dominieren etwa den Energie- und Mobilfunksektor, darüber hinaus ist die Eisenbahn vollständig im Besitz der russischen Staatsbahn.