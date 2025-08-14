Kurios! Erstligist Underdog in erster Pokal-Runde

Von einem Außenseiter-Status will man an der Weser aber nichts wissen. Der ehemalige Profi-Kicker und jetzige Werder-Verantwortliche Peter Niemayer betont: „Für die erste Pokalrunde ist es ein ganz schwieriges Los. Bielefeld hat einen Lauf. Das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Aber kommen wir an unsere Leistungsgrenze, gewinnen wir das Spiel.“ Mal sehen, ob man die Buchhalter Lügen strafen kann.