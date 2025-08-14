Trotz Gewinn schließt Polytec Werk in Deutschland

Ausblick bleibt vorsichtig optimistisch

Für das Gesamtjahr rechnet das Management mit einem Umsatz zwischen 650 und 700 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von zwei bis drei Prozent. Ein positives Jahresergebnis nach Steuern wird angestrebt. Risiken sieht das Unternehmen vor allem in der schwankenden Nachfrage in der Autoindustrie, im volatilen Marktumfeld sowie in der schleppenden Transformation hin zur Elektromobilität. Dennoch zeigt sich Polytec überzeugt, innerhalb und außerhalb des Automobilsektors gut positioniert zu sein.