Internationales Interesse am Regen auf Knopfdruck

„Lebensgefahr! Betreten und Befahren strengstens verboten“, steht auf dem Schild neben dem Tor, das Eva Tatschl-Unterberger öffnet. Wenig später betätigt sie beim Abbiegen von der Geraden zum Parkplatz beim Prüfhaus den Blinker ihres Autos, obwohl sie in diesem Moment alleine auf dem Magna-Testareal in St. Valentin unterwegs ist. „Gewohnheit“, sagt die Geschäftsführerin der DigiTrans GmbH in Linz, die das Heft rund ums autonome Fahren in Oberösterreich in der Hand hält.