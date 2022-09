Junge Männer wollten Streit mit Fäusten klären

Laut Polizei wurden in der Zwischenzeit aus dem zurückgelassenen, offenstehenden Pkw eines der 18-Jährigen ein Handy gestohlen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen war der Großteil der Beteiligten bereits verschwunden. Bis auf den 20-Jährigen Tatverdächtigen sind die Identitäten der beteiligten Männer nicht bekannt. „Die Ermittlungen laufen. Unklar ist auch, warum die Männer in Streit geraten waren“, so ein Polizist zur „Krone“.