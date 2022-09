90-Jährige lag tot in Wohnung, Schränke durchwühlt

Ermittlungen der Polizei nach der Entdeckung einer toten 90 Jahre alten Frau am frühen Freitagabend in Wien: Die Pensionistin war von Feuerwehrleuten in ihrer Wohnung gefunden worden, das Opfer wies Stich- und Schnittverletzungen am Unterarm auf. Eine Reanimation blieb erfolglos. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes nicht alleine in der Wohnung war ...