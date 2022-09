ÖTV-Lady nach Sieg über Nummer 1 im Semifinale

Nächste Ungarin wartet

„Der Sieg gibt viel Selbstvertrauen“, gestand Grabher danach. Selbstvertrauen, das sie im Halbfinale gut brauchen kann. Hier wartet am Samstag erneut eine Ungarin. Reka Luca Jani scheint als 128. der Weltrangliste von der Papierform her zwar etwas schwächer als Udvary zu sein, allerdings erlebt die 31-Jährige gerade ihren zweiten Tennis-Frühling. Zuletzt triumphierte sie etwa beim ITF W60-Turnier in Prag, bei dem Grabher im Semifinale ausgeschieden war. Und auch das bislang einzige Duell der beiden ging Ende April beim ITF W60-Turnier in Zagreb mit 6:3, 6:2 an die Ungarin.