Nach Karrierehoch: In Palermo Top 100 im Visier

Schon Anfang des Jahres hatte Österreichs beste Tennisspielerin Julia Grabher ihr Ziel klar genannt: „Ich will in die Top 100.“ Und nach und nach rücken diese tatsächlich in greifbare Nähe.Denn in den letzten Monaten trägt die Zusammenarbeit mit Trainer Günter Bresnik Früchte, hat die Vorarlbergerin merklich einen Schritt nach vorne getan.