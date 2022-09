Gewalt an Frauen: „Zahl der Beratungen steigt“

Nicht nur in ganz Österreich, sondern auch im Bezirk Kitzbühel ist eine messbare Zunahme an psychischer und körperlicher Gewalt an Frauen zu verzeichnen. „Hinzu kommen existenzielle Belastungen aufgrund der Teuerungen. Viele Menschen wissen nicht mehr weiter, das spiegelt sich wiederum in Gewalt wider“, schlug Eva Pawlata, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol, am Freitag Alarm.