„Luisa ist hier“: Kampagne gegen Gewalt ausgedehnt

Sie alle sind sich einig: Betroffene benötigen vor Ort ein niederschwelliges Hilfsangebot. Und hier kommt Luisa ins Spiel. Mit dem Code „Luisa ist hier!“ können sich Frauen bei sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt in Bars, Diskotheken und Co. diskret an die Mitarbeiter wenden und erhalten von ihnen sofort fachkundige Hilfe.