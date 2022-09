Neuseeland registrierte seinen wärmsten Winter

Wetterextreme nehmen zu

Auf extreme und ungewöhnlich frühe Hitze folgten in letzter Zeit unter anderem auch in Indien und Pakistan Überschwemmungen. Andere Länder wie China, Senegal, Dschibuti, die USA und einige Länder Europas wie Italien, Frankreich und Portugal kämpfen mit Dürre und Trockenheit. „Es hat schon immer Wetterextreme gegeben. Aber klar ist, dass sie durch den Klimawandel häufiger und in der Intensität stärker werden“, sagte der Leiter der Abteilung Climate Monitoring bei der Weltwetterorganisation (WMO), Oman Baddour.