August war in Österreich überdurchschnittlich heiß

Kurze Zeit extreme Regenmengen

In der österreichweiten Auswertung war der August relativ trocken und brachte 15 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel. Für kurze Zeit gab es aber in einigen Regionen extreme Regenmengen. So verzeichnete die ZAMG an einigen Wetterstationen in Vorarlberg von 18. bis 19. August neue 24-Stunden-Regenrekorde.