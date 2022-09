UNO: Mehr als drei Millionen Kinder gefährdet

Humanitäre Lage soll sich in nächsten Wochen noch verschlechtern

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif sagte am Donnerstag, dass viele Länder Hilfe geschickt hätten. Zuvor hatten die UN gemeinsam mit der Regierung einen ersten Hilfsplan für sechs Monate im Umfang von 160 Millionen Dollar (rund 160 Millionen Euro) vorgestellt. UNICEF warnte vor einer weiteren Verschlechterung der „gefährlichen humanitären Lage in den kommenden Tagen und Wochen“, da schwere Regenfälle in bereits unter Wasser stehenden Regionen erwartet würden.